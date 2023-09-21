彰化市公所清潔隊王姓班長於2021年間利用職務之便，讓同事兒子近2噸事業廢棄物載至垃圾轉運站傾倒，對方可省3萬餘元處理費，一審依圖利罪判王1年4月，緩刑3年、褫奪公權2年；王上訴二審主張，褫奪公權導致他丟了飯碗，高分院認為，王處境雖讓人同情，但法律規定無從拒絕，駁回上訴，仍可上訴。

二審判決指出，彰化市公所執行代清運廢棄物但未包括事業廢棄物，王受柯姓同事之託，協助其子等人於2021年3至5月間，將其事業廢棄物載運傾倒在草子埔垃圾轉運站內，共計9車次，達1.935公噸，圖利柯男等人獲免於支付合法清除處理機構費用，不法利益計3萬7800元。

一審依圖利罪，判處王姓班長1年4月徒刑，緩刑3年，條件是支付公庫5萬元，褫奪公權2年；王不服上訴高等法院台中分院，他主張，一審量刑過重，針對宣告褫奪公權部分有異議，認為導致他無法繼續任職於清潔隊。

二審認為，王雖犯的是圖利罪，法定最低本刑僅1年3月，一審也審酌王犯後皆坦承犯行，圖利他人金額也不高，且將堆置在垃圾轉運站內的營建事業廢棄物也全數載離，犯後態度良好，也符合減刑條件，一審判刑1年4月，刑度已屬偏低量刑。

法官審酌，王所犯貪污治罪條例的共同對主管事務圖利罪，應宣告褫奪公權，王指自己被褫奪公權後，無法在清潔隊繼續任職，固然值得同情，但法官仍需遵守法律規範審判，無從拒卻法律之適用，駁回上訴，可上訴三審。