《人間條件八》日前前往彰化精誠中學進行校園宣傳，青蛙一現身high翻全場師生。（張大魯攝，綠光創藝提供／李欣恬台北傳真）

新生代饒舌歌手青蛙在編導吳念真的筆下，成為一名「麻辣金孫」，在舞台劇《人間條件八－凡人歌》裡，青蛙以犀利又帶有節奏感、押韻的歌詞，說出劇中三代角色人物性格，令吳念真也佩服他的才華洋溢。

吳念真拿起青蛙寫的歌詞，開始認真唸了起來，試圖揣摩饒舌的節奏感和韻律，搭配肢體動作，還有呼吸頓點，十分用力，但卻「笑果十足」，他也自嘲，「別人念起來是Rap，我讀起來像數來寶。」

青蛙之所以爆紅是始於2021年，當時他自編神曲〈上岸〉在節目《大嘻哈時代1》驚艷眾人，這首歌在YouTube上架後也創下百萬流量的點擊率。

日前他和劇組到校園表演，現場便以Rap音樂嗨翻現場近千位師生。由於劇本觸及世代相處議題，現場有同學提問：「每次回阿公阿嬤家他們都會問我國小幾年級，但我已經國中快高中了。」青蛙也分享自己怎麼面對長輩善意的聊天，「就是順著對方的話，跟他『尬聊』下去就對了。」

《人間條件八》是一部當代拼裝家庭的幽默喜劇更融合了年輕世代的觀點談大人世界，有奇怪又難搞的阿公、疼孫的阿嬤，在中國大陸生意做不太起來的老爸，還有開服裝店時髦的老媽，青蛙所飾演的「嘻哈金孫」仁凱置身其中，面對家人像「活在自己的世界」，彷彿是當代年輕人的普遍現象，常常滑手機取代對話交流，又可以使用小孩的免責優勢，直白說出自己最真實的看法。