美國在台協會處長孫曉雅今天拜訪南投縣長許淑華，雙方交流防救災議題，孫曉雅也表達對24年前集集大地震的關心，同時透露她的小孩即將登玉山，驚訝玉山、日月潭原來在南投。

今天9月21日是921地震24週年，也是國家防災日，美國在台協會台北辦事處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）今天下午到南投縣政府拜會南投縣長許淑華，縣府列不公開行程，雙方閉門會談近70分鐘，孫曉雅傍晚離去時面對媒體守候不接受採訪，接著前往消防署訓練中心。

許淑華會後接受中央社記者訪問表示，消防署訓練中心位於南投縣竹山鎮，今天也是國家防災日，孫曉雅將參加明天在消訓中心舉辦的國際防災研討會，今天順道拜會南投縣府並交流防救災議題，美國是世界大國，有許多防救災經驗或台灣不曾遭遇的災難可探討。

許淑華說，對於地震、風災、水災，台灣較有防救災經驗，但透過研討會可吸收、分享各國經驗；感謝孫曉雅於集集大地震發生24年後仍表達關心，南投縣與美國幾個州郡有交流，也期許未來南投縣府與美國在教育、文化層面有更多交流，「大家可以更加緊密」。

許淑華送孫曉雅離去時聊到登玉山、泳渡日月潭，許淑華說，這次時間較趕，孫曉雅無法走訪景點，因此，她推薦一定要品嚐南投好茶、鳳梨酥，孫曉雅也談到小孩即將登玉山，並驚訝玉山、日月潭原來在南投，孫曉雅認為南投擁有好山好水，很希望再來訪。