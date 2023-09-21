帛琉籍天使輪於7月21日在高雄外海沉沒，歷經2個月的作業，船體殘油終於在今天中午全數抽完。港務公司說，天使輪船體全數共14個油櫃，目前包括重油櫃、柴油櫃、滑油櫃等，檢查已無殘油，目前抽出470公噸殘油，海事工程公司明日將執行船體全面檢視及可能滲油點的加固封堵工作。

天使輪船體目前位於水下54公尺深處，水下作業艱鉅，所需成本也高，在潛水團隊接力不間斷搜尋下，終於在昨日傍晚找到疑似右舷柴油儲存櫃，並於今日上午完成船體全數共14個油櫃，包含重油櫃、柴油櫃、滑油櫃抽油工作，經檢查已無殘油，天使輪目前總抽油量修正為470公噸。

海事工程公司將於明日執行船體全面檢視及可能滲油點的加固封堵工作，以如期於9月22日順利完成該輪全數油櫃殘油抽除任務。

今日上午海事工程公司派遣無人機監視沉船周邊海面，發現有微量油花，港務公司立即調派明亮2號及明亮5號除汙船前往清除，並指派5名潛水員下水執行船體周遭除汙工作。