桃園航空城計畫因要使用大量土方，桃市府預計下月開放引進民間土方，但不分藍綠議員認為市府「先斬後奏」、價錢過低有圖利之嫌，更擔憂開放B4類黏土會重蹈滲眉埤含水率過高無法蓋房的覆轍，要求重新審慎評估。工務局指出，價格還在內部討論，會有條件限制，並根據不同業者分區塊以利後續溯源。

議員舒翠玲說，市府計畫開放B1到B4類的土石，業者將本求利，大膽預測一定都會把最難處理的B4類黏土丟航空城屯土區，屆時就會遇到和滲眉埤一樣、無法夯實的問題，高喊：「航空城收B4類黏土絕對不可行！」她也擔憂市府收費太便宜，「狸貓換太子」的可能性會大幅提升，痛斥政策是致基層公務員於危險之中。

舒翠玲指出，航空城一期開發面積1700公頃，要墊高70至80公分，初估土方量逾1300萬立方公尺，但她認為，標售的抵費地多要蓋大樓，本來就要開挖地下室，市府只要把公共區域墊高就好，不需要幫抵費地填土。

「黏巴達土方丟航空城，以後居民重建要怎麼蓋房子？」在地議員游吾和批評市府先斬後奏、閉門造車，相關法源依據、收費標準都不清楚，卻趕在下個月就要實施，規避監督，要求將整套制度送大會審議，而不要只是送議會備查。

議員張肇良則說，坊間收受土方價格約每立方公尺800元，市府卻僅收半價約420元，價錢過低讓廠商趨之若鶩還要抽籤，質疑人謀不臧，不滿市府左手監督右手，要求開公聽會讓大家了解。

工務局長汪在宙說，是為因應未來2年全面動工需要大量土方預作準備，今年先試辦20萬立方公尺，除要繳納30萬保證金還要先檢測、提報告才開放。「桃園航空城計畫區段徵收工程非公共工程土石方交換作業實施計畫」已於6月19日公告，強調安置街廓要分層填土、每層壓實度都要達最大乾密度80％以上，會納入議員意見全面研議評估，並滾動式檢討，確保零汙染。