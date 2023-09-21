進口蛋爭議延燒，農業部長陳吉仲日前辭職下台。國民黨台北市議員游淑慧表示，台農、信興蛋品等幾個大買家買的巴西蛋，竟然流向未明，讓她驚嚇到掉下巴。

游淑慧今(21日)在臉書粉專貼文表示，巴西蛋的流向終於揭曉。其中讓她驚嚇到掉下巴的是：幾個大買家買的巴西蛋，流向未明。根據畜產會提供的資料：台農5月進口4312箱巴西蛋，而同屬涂萬財所有的信興蛋品，則在8月進了7299箱、9月1468箱蛋，買了超過470萬顆的巴西蛋，這些蛋到哪了？

游淑慧質疑，現在這個內行人涂萬財，居然無法清楚交代，台農和信興兩家公司的巴西蛋去處，甚至連進口蛋交易進出貨量的單據，都拖延沒給衛生局。那麼上周台農下架的巴西蛋到底是何時買的？是哪一批蛋？台農說得清楚嗎？

游淑慧更懷疑指出，另一名大買家居然是勤億蛋品。但從畜產會的資料發現，勤億從6月到9月，居然陸續也買了16685箱，高達600萬顆的巴西蛋，比台農還多。勤億蛋品日前才聲明，雞蛋來源百分百為國產蛋。那請問買這600萬顆巴西蛋，要做什麼？

游淑慧點出，隨著畜產會的陸續解密，台灣這波蛋風暴食安問題才準備開始。農業部和中央畜產會都是台北市的轄區，她要求，台北市衞生局應該依據食安法，盡快約詢農業部和中央畜產會說明。