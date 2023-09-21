美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）巡迴演唱會門票秒殺，更在巡演地點更展現驚人經濟效益，作品意涵與其人其事引發的社會文化現象，全球討論熱潮不衰，不僅有學校專門開課討論，全世界即將出現專門討論泰勒絲的國際學術研討會！英國廣播公司（BBC）21日報導，「泰勒絲研討會」預計明年2月在澳洲舉行。

這場世界首見的「泰勒絲研討會」（Swiftposium）為期3天，明年2月11日至13日在澳大利亞維多利亞省墨爾本大學登場，主辦單位希望能吸引亞太各地的研究人員共襄盛舉。研討會舉辦日期就落在泰勒絲「時代巡迴演唱會」（Eras Tour）澳洲開唱之前，主題從她對於音樂產業、文化、經濟等領域的影響均包括在內，熱度可期。

今年33歲的創作歌手泰勒絲在青少女時期即已走紅，她是歷來收入最高、獲獎最多的藝人之一，踏入歌壇以來始終是各種熱門議題焦點，點燃的話題包括串流版稅、音樂版權、貶抑女性（misogyny，厭女症）、「取消文化」（cancel culture）等。

門票開賣導致售票網站掛點、專家學者提出「泰勒絲經濟學」（Swiftonomics）趨勢、澳洲維多利亞省火速改革黃牛票法令等現象，均由這場世界巡迴演唱會催生。研討會籌辦人之一是墨爾本大學媒體與行銷、文化與溝通等領域的資深講師貝克特（Jennifer Beckett），她說，泰勒斯本身就是「不得了的現象」。

貝克特向BBC透露，開辦研討會的想法源於今年稍早一則半開玩笑的推文，構想很快獲得紐西蘭與澳洲共7所大學支持。貝克特說，泰勒斯對全球各個層面產生極為具體的影響，例如女性在產業的扮演的角色、娛樂相關法令、性別意識，甚至GDP，「多國領袖紛紛拜託她到訪開唱，演唱會能帶來可觀經濟效益」。

泰勒斯世界巡迴演唱會製造可觀經濟效應，引發各界討論。

泰勒斯現象早已在美國學府成為課程主題，但國際研討會以她的影響力為範疇則是破天荒頭一遭。主辦單位希望探討狂粉現象、泰勒絲團隊「行銷大師課」、她對於性別、身分、種族、多元交織（intersectionality）等議題討論造成的衝擊，也歡迎學界對她的品牌、影響力提出批判分析。

主辦單位會在接下來幾個月內敲定講者名單，納入線上形式，也為粉絲規劃一場售票活動。研討會陣容甚至為泰勒絲本人留了位置，貝克特說：「如果泰勒絲想參加，我想我們所有人都會大吃一驚，但絕對歡迎她來。」