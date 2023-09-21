女星壯壯（沈立心）是樂天桃猿啦啦隊團長，過去曾在《全明星運動會4》中擔任女隊長，亮眼的表現收獲不少粉絲，除了綜藝節目，壯壯大膽嘗試不同領域，發行新歌《還有我Got you baby》獲得許多粉絲稱讚，近日她飛往倫敦參加時裝周，火辣戰袍讓粉絲們看暈。

壯壯20日在社群貼出一組照片，透露自己飛到倫敦參加2024 London Fashion Week（倫敦時裝周），此次出行是受品牌APUJAN的邀請，她讚美「讓我徜徉在這場空靈絕美的時尚世界裡，時尚就像個浪漫生活的記錄者，設計師用作品告訴我們，沒有哪一個風格能定義你，不同的靈魂需要千姿百態，And you are infinite」，壯壯透露小時候媽媽教她穿得漂亮才會有漂亮的故事，文末她也不忘提起設計師「感謝最辛苦的詹朴，恭喜你完成了一場無與倫比的大秀」。

壯壯穿著品牌APUJAN設計的服裝。（圖／翻攝ula_shen_ Instagram）

當天壯壯穿著一襲白色洋裝，側邊開衩從胸側到大腿，洩出白嫩肌膚和纖細腰身，同框的除了品牌設計師詹朴，還有Rakuten Girls的Yuri陳怡叡，兩人身上的服裝都出自詹朴之手，貼文曝光後，女星熊熊讚「水嘎」，巫苡萱誇「太美了」，許多網友表示：「你有夠美」、「太美了」、「美到太不可思議了」、「乍看以為是秀智真好看」、「辣翻了」、「國際路線走起」、「愈來愈精緻～愈來愈氣質～愈來愈高雅～」、「這件禮服太強了」、「側邊很危險」、「參加頒獎典禮的戰袍」、「大腿超美我喜歡」。