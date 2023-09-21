國防部今（21）日表示，自上午起陸續偵獲中共殲-10、殲-16、蘇愷-30、空警-500、運-9及無人機等各型機逾20架次出海活動，部分機型逾越海峽中線及其延伸線，進入我西南及東南空域，配合艦船執行戰備警巡。國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並同步監控共軍遠火、火箭軍，以及福建大埕灣附近地面部隊動態，統籌運用任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

國軍嚴密掌握臺海周邊共軍動態，並發布空軍偵照共軍運8反潛機狀況。此外，也首度提到監控中共火箭軍，及福建大埕灣附近地面部隊動態。