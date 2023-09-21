疫後首次的尾牙市場，業者紛紛有感訂席量的報復性增長。雲品國際指出，今年尾牙詢問電話比去年多3成，大型外燴桌價成長15至20%，桌數成長66%，目前已接單超過7000桌，其中最大單一場次更高達1100桌，而雲品國際今年底至明年初的外燴、尾牙宴會桌數也可望挑戰以往紀錄突破萬桌，總體成績預計比去年成長1倍。

雲品國際總經理丁原偉表示，今年500至1500桌的大型尾牙回溫的原因，主要是因為疫情趨緩常態化，部份企業積累了3年的預算，因此在尾牙方面願意砸下重金犒賞員工，更不乏有許多企業顧客指名要加價米其林星級料理入菜單，也可觀察到對經濟復甦的正向表現，更有許多外商、AI供應鏈、電子代工、金控業都將桌數與預算提高，也代表著企業客戶對產業未來發展的信心。

此外，因產業缺工未解，許多5星飯店無法承接大型尾牙，雲品國際憑藉去年承辦位於高雄26000人大型外燴的經驗與口碑，並已在年底將餐飲人力補齊，將傾全集團人力調度之優勢執行大型尾牙。雲品國際指出，目前尾牙詢問電話比去年增加3成，年底的婚宴與尾牙將強碰，尤其是周五、周六與周日，將產生搶日期、搶場地、搶人力的情況，而擁有多元化場域的君品Collection，因延伸君品酒店的服務優勢與多種類別的場地，目前成為許多企業詢問尾牙活動的目標。

上海醉月樓坐擁高空美景。（台北遠東香格里拉提供）

台北遠東香格里拉大飯店也迎來訂席回流，台北遠東香格里拉行銷公關總監吳佳穎表示：「許多企業於疫後復辦尾牙春酒活動需求大增，去年第四季至今年第一季的宴會廳訂席與2019年疫情前相比已倍數成長，部份因企業行程與宴會廳場次關係還延長春酒優惠至5月底。」

吳佳穎也指出，今年第四季宴會廳訂席相當熱絡，預估宴會營收年成長約20%，主因為飯店有十多間全新改裝並備有現代聲光設備的宴會廳及專業團隊，可依各企業團體需求打造尾牙春酒聚會；館內餐廳也有獨立包廂，適合1至4桌的小型聚會，也是許多舉辦私人聚會的熱門場地。

台北遠東香格里拉館內餐廳與宴會廳在近期也推出尾牙特惠專案。香宮粵菜餐廳及上海醉月樓皆擁有多間包廂，適合舉辦小型尾牙，2間餐廳中式尾牙桌菜都是2萬3888元起，每桌10人，都包含果汁飲品與特選紅酒2瓶；遠東Café自助餐則祭出平日及週末20人以上享8折，再贈紅酒2瓶，每多10人加贈1瓶紅酒。

宴會廳的部分，可依人數需求在不同大小的宴會空間舉辦3至30桌的宴請活動，中式桌菜每桌10人，3桌即可開桌，提供多樣中式桌菜或中西式自助餐選擇，席間享果汁、紅酒及啤酒無限暢飲。台北遠東香格里拉也祭出早鳥優惠，11月30日前簽約付訂金可享免1成服務費；宴會廳訂席5桌以上再享加碼好禮，包含遠東Café自助餐劵和尊榮客房住宿（價值2萬4000元）等，可供尾牙春酒抽獎使用。