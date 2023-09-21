台灣羽球「黃金男雙」李洋、王齊麟拆夥了嗎？李洋在臉書上的活動拍檔換手了，「我今天的搭檔可愛吧！」原來中華奧會運動促進和平委員會為了響應聯合國921「國際和平日」，發起菁英運動員共襄盛舉，李洋特地拿著「愛與和平」看板，和愛犬Mugo擺拍萌樣。

不過李洋心中終究惦記著球場上的最佳黃金拍檔，傳遞正能量時，點名王齊麟接棒傳遞「輪到你了」。

射箭國手「雷母」雷千瑩，也在室外射箭場寫下「Love and Peace」字卡，支持該活動，她點名「射箭仙女」彭家楙接棒；跆拳道國手、「不倒戰神」蘇麗文則搶在9月14日，已在社群自拍PO出「Love and Peace」。

聯合國大會把每年9月21日訂為「國際和平日」，呼籲國際社會應關注世界和平，鼓勵所有國家和人民共同努力營造更和諧的社會、更美好的世界。中華奧會運動促進和平委員會特別力邀現任及退役運動員，在社群傳遞、推動這項理念。

允諾參加的人簡直星光浩瀚，包括射擊林怡君、游泳黃渼茜、跆拳道蘇麗文、射箭雷千瑩、游泳王冠閎、空手道文姿云、田徑楊俊瀚、游泳卓承齊、田徑鄭兆村、羽球李洋、滑輪溜冰陳毅帆、男籃游艾喆、跆拳道陳怡安、女排陳姿雅、田徑陳奎儒、田徑林昱堂、舉重陳玟卉等人。