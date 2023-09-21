賴清德沿途接受馬祖鄉親熱烈歡迎。（民進黨部提供）

副總統、民進黨總統參選人賴清德今（21）日遠赴馬祖，先至馬港天后宮參香，再參觀馬祖國際藝術島展覽。賴在連江縣長王忠銘等人陪同下，前往枕戈待旦紀念公園遠眺對岸，他深刻感受到和平的重要性，賴說「和平無價，戰爭沒有贏家，兩岸應合作尋求和平發展。」藍營立委質疑賴用公帑跑私人行程，賴辦則回應馬祖行程是「自費」。

賴清德在馬港天后宮主委曾林官主委、連江縣長王忠銘、議長張永江、立法委員洪申翰、連江縣立委參選人李問陪同下，前往馬港天后宮，祈求國泰民安、風調雨順，還與當地地標「媽祖在馬祖」石碑合影，並與在地鄉親暢談馬祖未來發展藍圖。

賴清德致詞時表示，當站在枕戈待旦紀念公園遠眺對岸時，深刻感受到和平的重要性，台灣已放棄反攻大陸，台灣人民需要兩岸和平相處，因為和平無價，戰爭沒有贏家。」

賴清德向馬祖鄉親大力推薦李問，他指出李問是留美碩士，擁有國際關係的專業背景，願意一步一腳印長期深耕，希望鄉親們鼎力支持李問。

賴清德指出，馬祖近年推動馬祖酒廠擴建、自來水系統改善、航空交通發展等相關政策，成功推動馬祖的進步。

賴清德也說，馬祖的基礎建設在交通、醫療、文化三方面，仍須持續深耕，李問提出馬祖高雄直航的政見，希望能改善馬祖的交通環境。在醫療方面，李問提出將縣立醫院升級為部立醫院，讓鄉親能有更即時的醫療服務。

不過，藍營立委質疑賴清德搭專機跑選舉行程，明顯「公器私用」，賴辦則回應，馬祖行程是自費，有依規定付費。