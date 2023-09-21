巫建和（左起）、邱以太、詹懷雲、林奕嵐同學組一起亮相。（粘耿豪攝）

《成功補習班》演員組大合體，為電影宣傳造勢。（粘耿豪攝）

導演藍正龍率主演詹懷雲、邱以太、巫建和、林奕嵐、侯彥西，21日出席電影《成功補習班》首映會，聊到藍正龍之前上李四端節目《大雲時堂》，提到在節目中說離婚的感覺是很痛，問他有沒有可能跟周幼婷復合？他沒把話說死，表示：「不要去給自己未知的答案，never say never，未來有各種可能性，因為幼婷也需要她的空間。」

巫建和這次在片中演出跨性別者，需要挑戰穿女裝，但因為巫建和本人是散打運動員、身材精壯，穿女裝會有種肌肉炸開來的感覺，例如他穿平口的衣服，肩膀看起來就會很寬、很尷尬，所以他為此減重消肉，總共瘦了6公斤，藍正龍笑說：「我發現他訂的便當特別貴，是減肥瘦身餐。」

巫建和還說那時候自己沒剃腳毛，一開始選擇用熱蠟除毛，但因為太痛所以改用刮的，另他不覺得當女生很辛苦，只是覺得女裝要穿很久，像他從為戲練習穿高跟鞋做家事，到可以穿高跟鞋跳跳繩，駕馭的頗順。

至於「票房公約」，藍正龍表示若電影票房破3千萬，就會釋出2位男主角詹懷雲、邱以太的喇舌影片，如果票房破億，更願意與自己的多年素人好友、角色原型程翔本人公開接吻。昨首映會友情演出的陳柏霖、謝欣穎也現身合體，謝欣穎飾演巫建和長大之後，她笑說：「可能我在詮釋角色時回話比較直接，講話會很兇但是臉還是有女性美，我當下真的覺得我好像一位跨性別者。」