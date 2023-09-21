游泳好手王冠閎將擔任杭州亞運中華代表團開幕掌旗官。(中華奧會提供／黃邱倫台北傳真)

因疫情延遲一年舉辦的杭州亞運將於9月23日正式開幕，我國杭州亞運代表團今日公布代表團掌旗官人選，將由達巴黎奧運游泳A標選手王冠閎，搭配東京奧運跆拳道銅牌選手羅嘉翎共同擔任，兩位選手都被視為本屆亞運的奪金熱門。我國開幕進場以英文字母做排序，中華隊排在字母「T」，暫定在敘利亞之後，塔吉克之前，以第36個國家進場。

中華代表團表示，由於部分代表隊選手尚未抵達杭州，並且考慮到開幕隔天進行賽事的影響，因此推薦王冠閎與羅嘉翎兩名新生代年輕好手擔任杭州亞運掌旗官。代表團指出兩位年輕好手不僅都是2020東京奧運參賽選手，也雙雙在今年成都世大運拿下銀牌，是我國未來接班梯隊的重要指標選手。

目前就讀國立體育大學的跆拳道女將羅嘉翎，上屆東京奧運首度參賽，就展現「初生之犢不畏虎」的氣勢，一路過關斬將，為我國踢下一面銅牌，更因清新氣質，有「國民女友」稱號。本屆杭州亞運將征戰女子57公斤級賽事，也被視為奪金焦點人物。

羅嘉翎說：「非常開心第一次參加亞運就有榮幸可以擔任掌旗官，無論對開幕還是比賽我都很期待。」女子57公斤級賽事將在9月26日登場，跆拳道隊昨日抵達杭州後，今日即刻投入訓練，她表示，今天主要去訓練場館熟悉場地，她也對第一次的亞運充滿期待，希望自己能有好成績

目前就讀臺灣師範大學的「臺灣蝶王」王冠閎保有100公尺、200公尺蝶式全國紀錄，同時也是100公尺、800公尺自由式的全國紀錄保持人。他在上屆東京奧運以我國史上第一位達奧運A標男子選手的身分參賽，並闖進200公尺蝶式準決賽，今年則在全大運率先達巴黎奧運A標，即將再度代表我國參加奧運。