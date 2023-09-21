中國山西省近日驚傳青少年霸凌事件，一名13歲少女遭到4名男孩「逼喝酒」，導致飲酒過量意識不清，被家人發現後緊急送醫。對此，當地警方表示，涉案的4名少年均是未成年人，已經予以訓誡處分，並責令監護人嚴加管教，全案展開調查中。

山西省介休市警方接獲少女父親報案，稱賈姓女兒本月17日下午4時許，遭到4名男同學強迫喝下一整瓶白酒，導致女兒昏睡不醒。經警方調查發現，原來賈女日前透過父親手機網購了一瓶500ml的白酒，事發當日她前往一處祠堂獨自飲酒，沒想到碰上13歲郎姓少年、11歲原姓少年、11歲樊姓少年及12歲孫姓少年等4人，以菸品為誘唆使賈女「繼續喝」，期間還拔走賈女的電動車鑰匙，企圖阻攔她離開，所幸事後被2名女同學發現，才將賈女送回家中。

此外，有知情人士透露，此次涉案逼迫少女喝酒的其中一名郎姓少年，3個月前才剛霸凌12歲男孩「逼吃糞便」，怎料如今又再度犯案，小小年紀行為如此偏差，令人不禁感到擔憂。

消息曝光後，引起網友紛紛撻伐，「根本就是大人沒管好，上次的懲罰也不夠重，還敢這麼欺負人，最好能給予重罰讓他們知道什麼該做什麼不該做」、「現在未成年人犯罪的兇殘程度不亞於成年人，這麼嚴重的事件只是訓誡？」、「這種小孩一而再再而三的使壞，作為他的監護人難辭其咎」、「未成年保護法只保護未成年加害者，未成年受害者卻得不到任何賠償。」

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