今年5月中下旬，台灣掀起人工智慧（AI）旋風，帶動台股大漲，新台幣匯率卻持平甚至走貶，呈現股匯不同調。中央銀行總裁楊金龍解釋，外資匯出導致匯率走貶，但股市靠著內資追逐AI概念股，大盤有撐。

熱錢持續出走，帶給新台幣貶值壓力，不過今年股匯走勢不同步，中央銀行今天特別以專題報告分析股匯情勢。

根據央行報告，今年5月中旬至7月底，國內股匯市不同調，主要反映亞幣走弱使外資進行匯率避險，以及內資進場撐盤等因素。

楊金龍表示，今年美國升息循環走向尾聲，金融市場相對樂觀，加上人工智慧（AI）話題正熱，帶動股市表現，外資也跟著進場。

央行報告進一步指出，5月中旬至6月中旬，AI熱潮帶動美國科技類股上揚，國內電子股連帶受惠上漲，大盤快速攀升；外資雖然大量買超台股，不過部分資金是以換匯交易匯入交割股款，對匯市影響較小，因此新台幣走勢平穩。

6月下旬至7月底，外資轉向並出售部分持股獲利了結，加上匯出部分股利，導致新台幣走貶，不過國人資金持續追漲AI概念股，支撐大盤指數，使得台股沒有隨著外資出走而下跌，呈現區間盤整。

8月初至9月中旬，外資持續賣超並匯出大多數獲配股利，內資撐盤力道因市場樂觀情緒降溫而趨緩，使得股市下跌、新台幣走貶。

楊金龍表示，今年中，輝達執行長黃仁勳、超微董事長暨執行長蘇姿丰相繼來台，掀起AI旋風，7、8月推升台股的動力是內資而非外資，後來也有不少投資銀行提醒，不要對股市、AI太樂觀。

而今天股匯市同步下挫，楊金龍表示，因美國聯準會釋出鷹派訊號，且高利率維持更長時間，市場情緒修正所致。（編輯：潘羿菁）1120921