余天和李亞萍的二女兒余苑綺，去年8月21日不敵病魔過世，因此每個月的21日也成為余家重要日子，今（21日）余祥銓曬出一家人到余苑綺靈前探望的影片，互動溫馨又讓人感到一陣鼻酸。

余祥銓今發文，寫下：「每個月的21號，是我們家重要的日子！」並曬出一段影片，只見余天和李亞萍帶領孫子、孫女向余苑綺的靈位鞠躬，兩個孩子還剝一小塊蛋糕作勢給媽媽吃，雖然被虧太小塊，但也是他們的一份心意。

而坐在一旁的李亞萍，看著孫子孫女輪流向媽媽致意，也露出欣慰微笑，余祥銓也在影片寫道：「1年多了，對妳的思念沒減少，相信妳在天上一切都好，弟弟我也努力在生活著」，他也向姊姊分享再過2個月她的姪女就要出生，「很不可思議吧！我要當爸爸了」，這段45秒的影片也可看到余家互動相當溫馨。

余天一家人感情相當好。（圖／中時資料照）

網友看了也紛紛留言「看你們全家很有凝聚力、感情很好，很感動，相信姊姊在天上很安慰的」、「好感動的畫面，讓人鼻酸」、「看到亞萍姐精氣神很好了」、「樂樂和弟弟都長大了，要平安健康哦」。