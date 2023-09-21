搭乘客運、高鐵、飛機等交通工具時，不少人為了坐的舒服一點，都會將椅背往後倒，但若倒的幅度太大，其實是會影響到後座乘客的。有網友就透露，曾遇到前座乘客將椅背往後倒，幅度大到將她給卡死，完全沒辦法起身，且反應後對方仍繼續堅持，導致她整趟旅程2小時都在憋尿。

一名網友在臉書「匿名公社」分享一張照片，只見有高鐵乘客將行李箱放在自己位置前，讓該名網友說雖然他並非前座乘客，但如此一來行李箱會卡住別人的椅背，害別人椅背不能往下倒，「不會覺得不好意思？」

民眾拍下其他乘客將行李箱放在座位前的照片，意外引起網友論戰。（圖／翻攝自「匿名公社」臉書）

不料此文卻意外引起網友論戰，雖然有些人說「看過比這還大咖行李箱的，不僅前座無法動，行李箱主人是坐在扶手上」、「不要踢我椅背，剩下都好說」、「放行李箱的地方就滿了，高鐵座位上面的架子又不適合放大行李箱，那你是要放哪？」

但卻有更多人反嗆「換個問題問：前排桌椅往後倒，卡後排乘客腳，不會不好意思嗎？」、「你就好意思往後靠佔據別人的膝部空間？」、「你主張有向後的自由，難道人家就沒有如何放置行李的自由嗎？」

還有一名苦主指出，高鐵椅背與飛機椅背有些不同，飛機躺到底僅半彎的程度，後座乘客雖會不方便但仍能通行，而高鐵椅背可躺下的幅度非常大，她就曾被卡到完全動不了，且向前座反應後，對方還叫她也往後倒去卡後面的人，導致她憋了2個小時的尿，「如果有一天，是你被卡，然後前座不讓的時候，看你還會不會笑」。