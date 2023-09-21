台灣位處地震頻繁區域，24年前的921大地震更是造成許多房屋支離破碎、無數家庭分離析，因此在災後居住建築的安全逐漸受到重視，特別是危險係數高的海砂屋或早期耐震能力不足的老舊建物，為了加速危險建物拆除重建，提升住宅安全，新北市城鄉局今年7月起推出「新北市危險建築物580專案計畫」。

城鄉局長黃國峰在上周的危老都更博覽會表示，居住安全為市府施政核心，呼籲社會各界應更重視危險建築物的安全改善，而新北市也不斷精進施政作為，除了防災都更1.0、2.0與海砂自治條例，今年推出的險建築物580專案計畫，也期望加速危險建物的拆除、重建。

都更處長林炳勳說明，580專案計畫結合新北住都中心與都更大聯盟各公學會，協助市民進行危險建築物評估鑑定及初步評估說明，只要社區整合重建意願超過50％，先協助初步規畫及財務試算結果，後續民眾重建的意願仍超過80％時，即啟動公辦招商遴選實施者，以加速危險建物拆除並重建完成。

城鄉局表示，只要社區共同達成意願比率，並提出申請「新北市危險建築物580專案計畫」，即可加速擺脫耐震能力不足建物，讓居住環境更安全。