從古至今冤案頻傳，就算最後證明清白，浪費的時間也回不來。中國河南一名男子過去被指控殺人，坐牢超過29年，直到去年期滿釋放，不久被改判無罪，法院為了補償，賠償787.2萬人民幣（約3451萬新台幣），其中包括人身自由賠償金和精神損害撫慰金，掀起一番議論。

據《封面新聞》報導，現年68歲的譚修義30年前捲入一樁滅門慘案，被指控是殺害鄰居一家的兇手，因而判處死刑緩刑，自1993年7月21日遭警方刑事拘留，直到2022年10月20日期滿釋放。意外的是，出獄後2個月，他被河南法院改判無罪，坐牢長達10683天，成為中國已知被羈押時間最長的「蒙冤者」。

譚修義出獄2個月後獲判無罪。（圖／翻攝自微博）

《財新網》了解到，最高檢察院對譚修義案在2022年3月16日提出抗訴，當時距離河南省高級法院二審判決死刑緩刑已經19年，只剩218天就期滿釋放。最高檢察院抗訴後，經最高法院指令，河南省高院在2022年12月16日做出再審判決，認定譚修義無罪，撤銷原判決，也成為首位被錯誤羈押超過10000天的人。

在9月19日舉行的「第8屆中律評杯十大無罪辯護案例」頒獎活動，河南省高級人民法院今年4月已向譚修義送達國家賠償決定，包括人身自由賠償金437萬3797.9元人民幣，以及精神損害撫慰金349萬9000元人民幣。

消息傳出後，大批網友紛紛感嘆：「29年，人出來了，人生已經宣判無期了」、「一生毀了」、「遲到的正義是正義嗎！？」、「太冤枉了，賠多少都不多」。

更多 CTWANT 報導