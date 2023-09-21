日本東京流行性感冒患者持續增加，東京都政府為此於今天發布「流行注意報」，發布時間為統計以來最早。截至9月17日前的2週，東京有207間學校因流行性感冒停課。

日本放送協會（NHK）報導，這是1999年開始統計以來，第2次在9月發布「流行注意報」，而且發布時間為歷來最早。

根據東京都政府統計，9月13日至17日之間，一間醫療機構的流行性感冒患者數達約11.37人，比前1週增加了約2倍，而且已經達到發布「流行注意報」的標準。

發布「流行注意報」的標準為一間醫療機構流感患者數逾10名。

東京都政府預測之後流行性感冒可能擴大，決定於今天發布「流行注意報」，呼籲民眾多洗手，嚴防感染流行性感冒。

截至9月17日為止的2週，東京有207間學校因為流行性感冒停課，其中包含3間幼稚園、138間小學、45間國中、21間高中。

東京都政府指出，流行性感冒往年一般都在12月起至3月流行。