台南登革熱確診病例已達8450例，3個多月來，不少民眾面對家戶二、三噴甚至四噴，質疑嚴重擾民，呼籲別再噴藥了。國衛院國家蚊媒傳染病防治研究中心防疫顧問杜武俊說，防疫人員之所以進家戶噴藥，主要就是要消滅帶病毒成蚊，以免疫情擴大，這是不得已作法。

但他也說，確實三噴、四噴會讓民眾情緒反彈，這部分可考慮調整，以達有效滅蚊又不致擾民的雙贏策略。台南市衛生局表示，下周起如需三噴的家戶，經查無發現孳生源及成蚊，就發殺蟲劑給住戶自行防治，但如仍查到戶內外有孳生源，還是要維持化噴，且不得拒絕。至於目前已貼單者，仍維持既有化噴模式。

杜武俊提到，目前病例已破8000例，疫情仍嚴峻，呼籲民眾仍然要持續管理環境、徹底清除孳生源，他重申「沒有積水就不會養出病媒蚊，也就不會傳播登革熱」，這也是登革熱防治的不二法門，請大家務必配合，才能讓疫情快快結束。

他也呼籲，大家防蚊意識仍要加強，做好個人保護才不會被感染，萬一被感染更要做好防蚊措施，才不會將病毒再傳給蚊子，害家人或鄰居被感染。他強調，防疫不能只仰賴公部門，需要大家一起來，才能盡早恢復健康正常生活。

台南今天新增278例，分別為東區65例、安南區50例、南區40例、永康區35例、北區33例、中西區21例、歸仁區8例、仁德區6例、關廟區及安平區各5例，安定區及善化區各3例，佳里區2例，麻豆區及鹽水區各1例。

南市府今天舉行登革熱防疫專家諮詢會議，由趙卿惠副市長主持，邀集許以霖總顧問、台大公共衛生學院流行病學與預防醫學研究所陳秀熙教授、台南市立安南醫院林聖哲院長、國家衛生研究院國家蚊媒傳染病防治研究中心首席顧問陳錦生教授及杜武俊教授等重量級專家學者與會。

陳秀熙說，今年因極端氣候影響，導致各地區登革熱疫情加劇，凸顯預測氣侯及即時疫情監視並介入精準防治措施重要，他運用個案數、氣候因子、病媒蚊監測數據等多重數據建立動態精準風險評估系統，協助南市透過科學數據精準執行防疫措施。

安南醫院院長林聖哲表示，2015年時登革熱疫情於9月下旬翻轉，請市府持續強力宣傳登革熱防疫觀念，提高民眾警覺、加強環境孳清及民眾外出時穿著素色薄長袖和噴灑防蚊液等自我防護觀念。