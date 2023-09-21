美國國會參議院週三（9月20日）表決通過美國空軍參謀長查理斯．布朗（Charles Q. Brown Jr.）出任參謀首長聯席會議主席，他在太平洋空軍期間有豐富的抗衡中共空中戰略的經驗，有助於美軍應對中國挑戰。他在國會聽證時曾表示，共軍能對亞太與台灣周邊開展軍事行動，為此五角大廈成立了高級整合團隊來加速提升台灣的自衛能力。

《美國之音》報導說，布朗是繼已故陸軍上將柯林．鮑威爾（Colin Powell）之後，第2位擔任這個軍方最高要職的非裔美國人。他是一名噴射戰機飛行員，駕駛過多種戰機，空中戰鬥時數超過130個小時，曾在歐洲、非洲、中央及印太等4個美軍戰鬥司令部執行過多項任務。值此美國與中國關係緊張之際，布朗指揮太平洋空軍期間有豐富的抗衡中國空中戰略的經驗，將有助於美軍應對中國挑戰。

報導指出，布朗7月出席參議院人事提名聽證會時表示，美國目前面臨的國際環境比以往任何時候都複雜，地緣政治和科技發展發生巨大變化的同時，中國和俄羅斯也在挑戰二次世界大戰後的國際秩序。

針對台灣海峽日益升高的緊張關係，布朗指出，中國一直在將其軍事能力現代化並投資於先進的武器系統，這包括航空母艦、反艦導彈、潛艇、彈道導彈及網路能力。他說，「解放軍有能力在整個地區投送軍力並在台灣附近及周邊展開行動。」

布朗說，為支持台灣有足夠自衛能力，五角大廈已經成立了「高級整合團隊」來尋求途徑加快提供台灣自衛能力，也在通過國際軍事教育、訓練與安全合作等方式協助台灣建設非物質性的能力。

布朗同時極力主張與中國恢復軍事接觸，包括高層訪問、政策對話、職能交流，並以強化降低風險及避免與管控危機的程式為重心。他說，兩軍接觸目的是要維持地區的和平與穩定。他說，當中國與人民解放軍以符合國際秩序與標準的方式操作時，誤判與誤解的風險就會降低。”

布朗在聽證會上還表示，如果獲得參院確認，他將繼續國防部的努力，確保與中國的任何衝突中的後勤挑戰獲得解決，包括執行概念發展、准入、基地和飛行，以及資源配置等。