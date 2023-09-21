杭州亞運聖火第39棒、杭州台商協會榮譽會長周鮑華表示，雖然場上只有短短50公尺，但他力求表現完美，事前準備練跑一個多月。（照片由周鮑華提供）

奧運系列相關運動會在開幕前，都會有聖火傳遞儀式。今年的杭州亞運，誰能夠參與聖火接力？聖火接力過程中有什麼細節需要注意？杭州亞運聖火第39棒、杭州台商協會榮譽會長周鮑華分享，雖然場上只有短短50公尺，但他力求表現完美，事前準備練跑一個多月。

杭州第19屆亞運會聖火傳遞歷時13天，由2022名火炬手接力，行遍浙江省11個地市，儀式9月20日結束後，將於9月23日開幕式上以「數實融合」形式點燃主聖火。

杭州亞運聖火第39棒、杭州台商協會榮譽會長周鮑華表示，雖然場上只有短短50公尺，但他力求表現完美，事前準備練跑一個多月。（藍孝威攝）

杭州亞運聖火第39棒、杭州台商協會榮譽會長周鮑華表示，雖然場上只有短短50公尺，但他力求表現完美，事前準備練跑一個多月。（藍孝威攝）

已在大陸深耕30年的台商周鮑華表示，2022名火炬手當中，有500個名額留給賽事贊助商，其餘還包括社會賢達、具特殊貢獻者、以及港澳台僑。他剛卸任杭州台協會長，在疫情3年期間熱心公益，為解決台胞、台商的急難救助，必須經常和官方打交道，也全力投入兩岸基層交流，急公好義的形象令人印象深刻。

「當我接到通知入選亞運火炬手時，心情當然免不了激動興奮，冷靜下來之後，更感覺這是身為台灣人的榮耀」，周鮑華打開長匣，拿出個人專屬、編號39號的聖火棒解釋，「設計靈感來源於新石器時代良渚文化的神鳥，距今約5000年左右，代表著光明、生命和祥瑞。」

亞運組委會為所有的火炬手舉行會前講習，包括聖火如何持棒、如何交接、如何面對鏡頭，每個細節都是學問。

周鮑華表示，火炬手的右手或左手手臂要自然向旁邊伸展，這樣跑起來才能英姿煥發，把聖火棒捂在胸前不僅容易燙傷，還顯得沒精神，「重點是交接前10秒，護衛員會打開聖火棒上的燃氣閥，當兩棒靠近時，後一棒（沒火）要高於前一棒（有火），這樣才能順利點燃。」

「在等待第38棒聖火過來時，我持棒原地踏步，讓自己動起來」，周鮑華回憶，「當我的聖火點燃後，就從容的一邊微笑、一邊小跑並向四周揮手。雖然只有50公尺，但事前每晚在住家社區中庭花園練習小跑了一個多月，太太當天也稱讚我表現完美。」

周鮑華笑稱，有的火炬手沒有參加講習，在聖火接棒時，想當然爾的沿襲中國傳統酒桌文化，本該要高舉的聖火棒，舉得比前一棒還低，導致前一棒火炬手不斷降低聖火棒的高度仍無法順利傳遞，急壞現場觀眾和導播。