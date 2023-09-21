跨聯盟籃球邀請賽SBL台灣銀行透過防守讓T1聯盟新球隊台北台新戰神團隊投籃命中率僅32％，並在第3節打下雙位數領先保險，終場台銀85比71取勝，目前在跨聯盟戰績4勝1敗，台新戰神3連勝苦吞2連敗。

台銀助理教練許致強指出，球隊前役兩分險勝彰化柏力力，發現防守端的問題，昨天在跨聯盟無賽程，練球時修正防守上的問題，對上台新戰神就把防守態度擺在正確位置，很開心贏得比賽。

台銀林均濠此役攻下全隊最高的19分，並抓下10個籃板，之前在PLG高雄鋼鐵人待了兩季的他，上個賽季結束後，球隊跟他討論未來方向，他決定離開鋼鐵人找尋其他機會，希望可以有更多出賽時間。

林均濠透露，自己在鋼鐵人直到上季下半季，才比較能在球隊拉開分差時上場磨練，之前一季多比較再板凳等待喊到自己的名字，「蠻感謝龍哥（鄭志龍）願意給我出賽機會，而且當時林書豪加入後，場上場下也很樂於和隊友分享觀念，並告訴隊友怎麼站位，就可以找到隊友把球喂給隊友，甚至場上信手捻來就是一套戰術，他中、英文都好，跟本土、外援都溝通無礙，所以在他身上我學習、收穫很多。」

來到台銀除了希望有更多出賽機會增加實戰經驗，林均濠認為也可以等台銀開出行員空缺，讓自己的路更寬廣，許致強則說：「在均濠大學時期就認識他了，有一起打過球，知道他跑很快、跳很高，雖然他在鋼鐵人比較沒上場機會，但球隊看重他的身體條件，認為他打大前鋒有身高優勢且速度也快，再幫他鍛鍊籃下腳步、開發外線能力後，希望他可以好好發揮。」