新竹市長高虹安19日被爆出護航寡婦樓都更案，時事評論員李正皓今（21）日踢爆，該環評案的主持人兼環評委員竟是建商關係人解鴻年，並呼籲新竹市檢調要有動作。而高虹安則回應，「解鴻年長年在竹市擔任都市計畫等委員，在前市長林智堅時代是都市計畫專業的委員」，李正皓更再度抨擊，「請問扯柯建銘跟林智堅要幹嘛？要斐陶斐認錯這麼難？這麼明顯的行政瑕疵都能拗，高虹安真的鐵了心把新竹打造成建商天堂」，引發討論。

李正皓21日在臉書上發出一篇「高虹安跟她的幕僚是不是都把所有人當白癡？」的文章表示，「沒有人質疑解鴻年的專業能力、也沒有人質疑解鴻年在什麼時候被聘用為都更的環評委員」，李正皓質疑「解鴻年身為寡婦樓都更案開發商的利害關係人，能不能擔任寡婦樓都更案的環評委員兼主持人？」

高虹安也對此澄清，「解鴻年長年在竹市擔任都市計畫等委員，在前市長林智堅時代是都市計畫專業的委員，怎麼到了高虹安任內，繼續使用此環評委員，就變成一位跟建商勾結的學者？」

李正皓卻說，「請問扯柯建銘跟林智堅要幹嘛？要斐陶斐認錯這麼難？這種環評案能通過，以後乾脆所有環評公文直接送建商總部讓董事長蓋章核定就好，這樣會不會更快？」最後李正皓更說，「連這麼明顯的行政瑕疵都能拗，高虹安真的鐵了心把新竹打造成建商天堂」。