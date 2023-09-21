第78屆聯合國大會18日和19日分別舉行永續發展目標峰會及總辯論，我友邦貝里斯、瓜地馬拉、巴拉圭、帛琉在會中為我發聲，要求納入台灣參與；另外，捷克總統也在會中譴責中國大陸。蔡英文總統今天透過X平台表達感謝，強調台灣將繼續與全球夥伴合作，尋求更多的國際參與。

貝里斯總理兼財政經濟發展暨投資部長布里仙紐18日在聯合國永續發展目標峰會上，要求聯合國秉持永續發展目標的承諾，包容台灣加入聯合國行列。

瓜地馬拉總統賈麥岱、巴拉圭總統貝尼亞、帛琉總統惠恕仁也在19日舉行的聯大總辯論中，要求聯合國組織和運作架構遵守《憲章》的指導原則，將台灣納入聯合國體系。

與我友好的捷克總統帕維爾則在會中譴責中國大陸升高台海緊張情勢的軍事行動，以及在南海地區對其夥伴的不友善作為。

蔡英文今天透過X社群網路平台，貼出這些人的發言重點，並感謝我們的朋友在第78屆聯大上支持台灣。她一一點名，謝謝貝里斯總理布里仙紐、瓜地馬拉總統賈麥岱、巴拉圭總統貝尼亞、帛琉總統惠恕仁，在會中強調台灣參與國際事務的重要性。

她也感謝捷克總統帕維爾表達對地區和平的支持，蔡英文重申，台灣將繼續與全球夥伴合作，尋求更多的國際參與，以維護和平，以及推動和平聯合國永續發展目標。