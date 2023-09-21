今年以來，美國科技業頻頻動刀大裁員，如今這股裁員潮似乎也吹進台灣。手機晶片大廠高通傳出10月要在台灣裁員200人，甚至可能上看400人。台灣高通目前仍未有進一步說明，新竹科學園區管理局今（21）日則表示，尚未接獲高通申報裁員。

竹科管理局表示，可能是因為時間未到，所以還沒申報，依法只要員工離職的10日前通報即可，而如果是合意離職或選擇優退，則無須申報。

據竹科管理局統計，本月以來園區內已有40多家公司申報裁員，確實比往常要多，可是屬零星裁員居多，累計已有165人，而其中有些公司是針對工作表現不利的員工零星裁員。

透過降低成本來增進效能已成為全球科技公司的主流措施。近年來智慧手機市場疲軟，加上競爭對手帶來的衝擊，都給高通等公司帶來不可忽視的影響。高通在疫情期間過度招聘，也是高通今年接連裁員的原因之一。

據《壹蘋新聞網》報導，台灣高通員工爆料，公司強迫員工簽署自願離職書，給的「優離」條件比上海還差。主要遭裁員的是竹北測試廠。