許多人在住家鼠患肆虐時，都會想方設法解決老鼠。一位男子近日發現家裡有老鼠，於是準備了2個黏鼠板想要一絕後患，沒想到過了2小時後卻發現，黏鼠板上密密麻麻的黏滿了黑色大蟑螂，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，明明他用的是奶油香味的黏鼠板，過了2小時後，上門的卻是他一生中最討厭的黑色大蟑螂，爬滿了滿滿2盤的黏鼠板，讓他感到相當害怕。

男子在住家放置黏鼠板捕鼠，沒想到卻逮到一堆蟑螂。（翻攝自爆廢公社二館臉書）

對此，許多網友紛紛回應，「你家還能住人嗎？」、「遺憾的告訴你，看這個量你家可能有2千隻以上」、「正常，我之前也是想防老鼠，結果連續換了幾塊都是一樣的畫面」、「這小強也太多了」、「這效果，真的不是業配嗎？」、「會爬到中間中間才死的小強，可見求生意志極強」。

原PO則補充，由於隔壁鄰居從事餐飲工作，所以難免會有一些蟑螂、老鼠，他調查後則發現，原來是里長帶人在外面水溝噴藥消毒，蟑螂為了求生才會爬到黏鼠板上，甚至大馬路上都是蟑螂，忙了一整天也讓原PO忍不住感嘆，「要換房子了」。