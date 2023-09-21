味全龍啦啦隊練習生寧寧外型甜美可愛，155公分的身高十分嬌小，球場上總能展現活潑開朗的一面，獲得一票粉絲力挺，九月初才加入桃園璞園領航猿啦啦隊的她，近日忍不住在限時動態透露工作時被觸摸，讓她感到不舒服，對此球團也發聲了。

中職味全龍啦啦隊「小龍女」（Dragon Beauties）練習生寧寧，近日疑似被失控球迷碰觸身體，對此她在Instagram限時動態發布黑底白字貼文，「大家找我拍照或簽名，我都非常樂意，但請『不要碰觸我的身體』，即便是在叫我，也請不要碰觸我，謝謝」。Dragon Beauties小龍女的粉絲專頁也發聲「謝謝大家一直以來對每日C小龍女的支持，相信大家也都能感受到女孩們的親和力」，球團事後強調「但是在這邊還是要呼籲大家，如要找每日C小龍女拍照/簽名，請不要肢體碰觸女孩們～也許在球場裡呼叫女孩會比較不好被發現，但還是不要伸手拍打女孩喔這樣不僅女孩會被嚇到，也會讓女孩們感受不舒服，所以請大家愛護女孩之外，也要一起保護她們，給予女孩個人空間，今晚天母球賽，我們一起努力幫場上的球員們加油吧」。

貼文一出後，粉絲表示贊同：「看來可能快有專屬通道了」、「希望進場觀眾給啦啦隊員一個快樂的工作環境，保持良好的紳士風度。」、「希望能像樂天一樣走專屬樓梯」、「尊重保持距離」、「謝謝球團保護女孩們」、「女孩們辛苦了」、「謝謝小龍女，味全龍加油」、「女孩們辛苦了~請冒犯到女孩的人自己自重一點，不要侵犯到別人」、「把那些人抓起來啊」。

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