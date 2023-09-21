新竹市長高虹安近日深陷都更、土地重劃案疑似圖利建商的爭議，甚至有媒體報導稱，竹市府抓到內鬼偷渡公文給綠營人士，交給政風調查，屬實恐有刑責。而近日砲打竹市府爭議的名嘴李正皓今(21日)也在臉書公開自己的消息來源，深喉嚨就是「新竹市都發處網站」可以直接下載公文。

據媒體報導，綠營近期猛攻高虹安都更案，疑有市府員工偷渡公文給綠營人士，竹市府也證實，「確有此事，交政風調查，如屬實也可能有刑事責任」。不過竹市府後續補充說，近期有發現公務同仁外流內部公文，但該案並非提供給特定名嘴，一切靜待政風單位調查後，再行對外說明，特此澄清。

李正皓下午5時在臉書發文說「大場面來了」，竹市府稱有內鬼藥啟動政風調查、威脅有刑事責任，「我就公布到底我手上的市府公文是誰給我的！深喉嚨揪竟是誰？新竹市都發處網站。」

李正皓指出，因為都市更新利益太大，所以所有核定的公文與會議過程都是公告 ，當然得放在網路上讓人下載，新竹市政府的高層到底是在慌什麼？凡走過必留下痕跡，不解決問題，整天想解決提出問題的人？不是在幫基層公務員叫屈？但其實你們這些長官永遠只會拿基層公務員當你們的擋箭牌，所以才會有奉命批可。

李正皓也透露自己整理資料的方法，要找到建商的相對關係人並不難，因為這群人搞都更的方式都跟少林足球的強雄一樣，「裁判，球證，旁證都是他們的人」，所以隨便找到一個人，透過網路勾稽比對，就會拉出一大串粽子。花費最大精力的部分是如何把複雜的都更案與複雜的人際關係網，用精練的文字寫出來讓大家一看就懂。

李正皓也放話，「我會繼續挖呀挖呀挖，因為我始終認為政治人物當然可以愛錢，但君子愛財取之有道，這個道可以解釋為道德，也可以解釋為道法（方法）」，並用電影《寒戰》中梁家輝飾演的警政署副署長台詞為整起新竹都更大秘寶事件做註腳：「

每一個機構，每一個部門每一個崗位都有自己的遊戲規則。不管是明是暗，第一步學會它，不過好多人還沒有走到這一步就已經死了，知道為何？自以為是。第二步，就是在這個遊戲裡面把線頭找出來，學會如何不去犯規，懂得如何在線球裡面玩，這樣才能勉強保持性命。」