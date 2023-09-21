鄒承恩體驗搶孤文化活動。（旋轉娛樂提供）

剛以影集《我願意》入圍金鐘獎男配角獎的鄒承恩，日前跟著《寶島神很大》節目從頭到尾體驗宜蘭頭城一年一度的搶孤文化，在搶孤活動當天，鄒承恩一早就到頭城不同的里區參觀如何綁祭品在孤棧上，他說：「這是我第一次看到全里的里民們齊心協力去完成一件事。頭城的各個里都動員起來，一起完成這個祭典 。名副其實的『全村的希望』，滿讓人感動的。大家都是抽出自己的私人時間來準備，為的是祈求順利平安。」

鄒承恩跟著里民們一起搬移高達4層樓高的超大超重孤棧與順風旗，但果然要一肩扛起全村的希望並不是一件輕鬆的事，要靠里民們一起合力扛起孤棧放上吊車，兩邊的力量須要配合，難度很高，孤棧才剛放上鄒承恩的肩膀，他的臉已經可以用水龍頭滴汗來形容，甚至滿身濕透。結果他留在手腕上的勒痕還沒消掉，又因為扛起超重孤棧，肩膀也整個痠痛到不行，鄒承恩直說這個工作結束之後要趕快去按摩了。

為了體驗搶孤文化，他先到比賽隊伍的家中體驗爬竿，這支隊伍為了練習，在自家戶外特地建造了一座5層樓高的孤柱，鄒承恩一到現場看著大家練習，已經有心理準備的他，自認試爬至少能爬上一半的孤柱高，要不然至少也可以上去個1／3，信誓旦旦踩上3位選手們的肩上後，準備自己孤軍奮戰往上爬，但竟然只有一陣掙扎，用盡全力卻沒任何動靜，就這樣整個人掛在孤柱上10幾分鐘，最後甚至還倒退往下「嚕」。

鄒承恩掛在上面問說：「我至少有上升0.01公分了吧！」被大家笑說明明看起來滿身肌肉、手臂超壯，結果根本手腳不協調嘛！他苦笑：「真的太滑、太喘了，想使力都使不上力啊！還要回家清洗牛油，手腕上的勒痕甚至花了兩天才慢慢消掉，根本比在健身房健身還累！」

在搶孤比賽的現場，因為有位選手不小心被安全繩索勾住倒吊在孤柱上，這一幕讓鄒承恩也跟著緊張跟焦急，當看到隔壁柱的選手不顧比賽持續進行中，陪著倒吊在空中的選手說說話拉他一把讓他可以安全被救援，鄒承恩說他當下的心情非常的激動、五味雜陳。

他說雖然以前聽說過搶孤是有危險性的活動，但當看到好幾個選手們辛苦爬上牛油孤柱，卻因為支撐不了掉下來的瞬間，即使有安全措施，都還是讓他為選手們捏把冷汗。只能說這個活動真的是需要熱情跟毅力才能成為選手。他也希望能夠藉由《寶島神很大》的體驗跟播出，讓大家更能了解搶孤這個民俗活動。

頭城搶孤在民俗上有著重要意義，近期更成為一種競技運動的比賽，活動在鬼門關的當天深夜11點到1點舉行，所有選手以手腳各一條麻繩，攀爬上塗滿牛油的孤柱，在孤棚的頂端更要以倒掛金鉤的方式翻上孤棚，最後再爬上每個不同里區的里民所製作的孤棧頂端鋸下順風旗，率先鋸下第一面旗的隊伍則為第一名。

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！