曾被封為「亞洲最美臉孔」的40歲混血女星Maggie Q，以精緻五官及凹凸有致的傲人身材獲得不少粉絲支持，而她也用心經營社群，不時在其上曬出生活大小事與粉絲分享。近日，她在社群上更新一段素顏健身的短片，吸引不少粉絲觀看。

Maggie Q昔出演《不可能的任務3》、《刺客密令》、《指定倖存者》等多部作品，除了有著精湛演技的表現外，也以外型美豔、身材惹火、性感女神等標籤深入人心。此外，她工作之餘，也不時會在社群上曬出各式美照，十分大方的向粉絲送福利，屢屢吸引不少粉絲前來朝聖。

Maggie Q為了保持養眼的身材以及身體健康，平時就有健身的習慣，近日她也在社群上曬出一則運動短片，只見畫面中，她身穿白色短馬甲以及淺綠色短褲等方便活動的服飾，在鏡頭前拿著壺鈴坐著各式健身動作，大方的展現自己的身體線條，畫面十分性感。此外，她在鏡頭前看似臉上並未有著多餘的妝容，無懼自身以素顏模樣出鏡，臉上看似「毫無瑕疵」，十分具有自信感的與粉絲分享健身秘訣。

相關貼文PO出後，短短時間內便吸引逾2.7萬名粉絲前來留言按讚，紛紛激動表示：「好喜歡看你的鍛鍊照」、「身材也太火辣了吧」、「就體重而言，我認為他看起來好多了，現在這副模樣更適合她」、「這個教練太美了。」