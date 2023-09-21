近年虛擬貨幣興盛，市場上有許多交易平台，怎料，香港知名比特幣交易所JPEX自13日被香港證監會點名，未獲監管排照後火速爆出詐騙，當地多名推廣JPEX的網紅都被逮捕。港男神張智霖昔日是JPEX品牌大使，他也跳出來表示配合調查，澄清沒參與投資；而甄妮也在臉書撂重話，痛批JPEX是老鼠會。

JPEX詐騙風波越滾越大，曾大力推廣的香港網紅陳怡等6人都被逮捕，與JPEX合作的辦公室也遭到搜查，據悉，截至18日前已有1408人受害報案，損失金額高達10億港元（約新台幣39億元）。52歲影視歌三棲男星張智霖過去擔任JPEX香港區品牌大使，事發後他已透過經紀人發聲，強調沒有參與任何投資。

而張智霖今（21）日接受《東網》訪問時，坦承已協助警方調查，也在聯絡律師團對是否要發聲明，目前自己一切安好；而張智霖早在去年拍完廣告後，有書面通知JPEX，假若沒有取得牌照就不能使用他的肖像宣傳，否則將保留追究權利提告。

因JPEX詐騙風波牽扯多位藝人和網紅，資深女星甄妮也看不下去，在臉書痛批「這就是老鼠會，騙術奇譚」，並忍不住在底下留言感嘆，「又是藝人，真是愧對人民對你們信任和喜愛，流年不利」，更不禁懷疑，香港人境外做網紅賺流量費、做虛擬幣的費，做壞事犯法的費，所賺的是否要交稅，又要交哪一國的稅，守哪一國的法律，讓她十分納悶。