連靜雯被驚喜慶生。（楠軒工作室提供）

連靜雯被驚喜慶生。（楠軒工作室提供）

連靜雯被驚喜慶生。（楠軒工作室提供）

藝人連靜雯被驚喜慶生，卻整到助理主持人松野高志！由連靜雯與松野高志主持的談話性節目《好好聊日子》，上週節目在棚內為連靜雯驚喜慶生，未料沒嚇到連靜雯，卻是把準備驚喜的高志嚇出一身冷汗，不僅破壞蛋糕上的奶油，還差點跌倒，笑說「差點毀了這場慶生」。

在棚內開始錄影前，高志遲遲不見人影，大家在假裝尋找高志時，高志偷偷帶著蛋糕神秘登場，未料高志太緊張，不僅手指搓到蛋糕，讓蛋糕奶油歪了一角，高志表示「很怕生日驚喜失敗，所以一直很緊張，擔心自己端著蛋糕跌倒，沒想到反而拿蛋糕的時候，手指插到蛋糕了！但後來我送上人生第一次的高志猛男舞給靜雯姐，希望靜雯姐開心！」

問到生日願望，連靜雯表示，現在全心投入在自己的事業上，今年夥伴的成長都突飛猛進，很多人成功翻轉人生，明年即將帶團隊將近30人去維也納海外獎勵旅遊，「希望來到我團隊的每個夥伴，都能持續成長並且突破自己，帶更多人一起往自己的目標勇往前行。」

連靜雯最近雖然多年未演出戲劇，但2012年拍攝的大愛劇場「真心英雄」系列《正義的化身》近期開始重播，許多觀眾都以為是又拍攝的新戲、2016年紅片全台的《白鷺鷥的願望》也重播了超過十次，很多人見到她都會說「我有看你的白鷺鷥的願望！」近期又開始重播。讓連靜雯笑說「謝謝大家這麼喜歡我！」