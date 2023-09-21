在知名寶萊塢電影《三個傻瓜》中飾演圖書館員的阿克希爾米斯拉（Akhil Mishra），今（21日）驚傳在家發生意外，重摔地面頭部受傷，緊急送往醫院後，仍不幸過世，享壽67歲。

據《印度快報》獨家報導，阿克希爾米斯拉由於高血壓問題，身體不適一陣子了，本周二他坐在廚房凳子上時，卻摔倒頭部受傷，被發現時還流著血，緊急送往醫院，但雖然醫生極力救治，但幾個小時後仍不幸離世。

他的妻子、德裔女星蘇珊伯納特（Suzanne Bernert）在事故發生時，人在印度海得拉巴拍攝，得知消息後也趕回家中，至今仍相當震驚、難以置信。蘇珊也對媒體表示：「我的心碎了，我的另一半已經消失了。」

阿克希爾米斯拉在《三個傻瓜》中飾演圖書館員杜貝 (Dubey)，在劇中常被主角群愚弄，而他也曾演出《DON》、《我的父親甘地》、《Shikhar》等寶萊塢電影。