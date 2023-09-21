近期進口雞蛋事件引發食安疑慮等諸多爭議，農業部次長杜文珍、畜牧司司長張經緯今日赴民眾黨團報告。（民眾黨團提供／楊亞璇台北傳真）

近期進口雞蛋事件引發食安疑慮等諸多爭議，農業部次長杜文珍、畜牧司司長張經緯今日赴民眾黨團報告，向總召邱臣遠與黨團幹部等人進行說明，張經緯坦言，業者自行進口後，進口量失控且效期不同，加上冷鏈保存不當，才導致大量過期，此次銷毀雞蛋是農業部思慮不夠嚴謹、資訊掌握不足，強調未來將由業者自行進口，同時加強溯源管理。

民眾黨立法院黨團原本發文要求時任農業部長陳吉仲來向黨團報告，不料19日當天晚上直接請辭。今由杜文珍、張經緯赴民眾黨團報告。民眾黨團晚間發布新聞稿轉述談話內容。

黨團總召邱臣遠強調，農業部代理部長只到民進黨團報告，且農業部也不來進行預算溝通說明，態度不該如此傲慢，民眾黨團本會期將持續嚴格審視農業部預算。

邱臣遠直言，近期發生多起雞蛋食安事件，顯示農業部產銷量管理失職，導致大量雞蛋過期，要求加強源頭管理，確保食品安全。邱臣遠質疑，有香港市場連鎖業者購入雞蛋後發生食安問題，國內更有5000萬顆雞蛋因產銷失衡過期，詢問農業部是否存在圖利特定廠商之嫌。

畜牧司司長張經緯回應，此次全球受禽流感影響，因應200萬到300萬顆的雞蛋缺口，政府啟動專案進口並逐批進行檢驗，再調度給國內業者，但在業者自行進口後，進口量失控且效期不同，加上冷鏈保存不當，才導致大量過期。

農業部次長杜文珍則表示，政府部門應持開放態度接受監督，並在事件處理上持續改進。張經緯補充，此次銷毀雞蛋是農業部思慮不夠嚴謹、資訊掌握不足，強調未來將由業者自行進口，同時加強溯源管理。

民眾黨立法院黨團幹部提問，關於雞蛋銷毀處理、進口來源管理等問題，要求公開進口蛋的溯源與流向資訊，以確保食品安全。張經緯回應，農業部將精進專案進口程序及相關措施，對於索資部分將會盡力配合，但會保留涉及個資部分。

對於進口蛋疑慮未解，邱臣遠強調，將於明（22）日立法院專案報告質詢中，繼續檢討事件後續處理，並強調民眾黨團不會用粗糙的杯葛手段，將會直球對決，嚴格監督農業部相關預算與政策。