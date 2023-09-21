進口蛋食安爭議連環爆，農業部長陳吉仲為此也兩度請辭，而農業部稱有5000多萬顆進口蛋待銷毀。而根據民眾黨團轉述，農業部畜牧司司長張經緯今（21）日表示，「業者自行進口後，進口量失控且效期不同，加上冷鏈保存不當，才導致大量過期」，張經緯更強調，「此次銷毀雞蛋是農業部思慮不夠嚴謹、資訊掌握不足」，

根據《ETToday新聞雲》的報導指出，民眾黨總召邱臣遠表示，近期因為發生多起雞蛋的食安事件，甚至還有大量雞蛋過期，這顯示了農業部產銷量管理失職，邱臣遠也要求加強源頭管理，確保食品安全，另對於國內有5000萬顆雞蛋因產銷失衡過期，邱臣遠也質疑，農業部是否存在圖利特定廠商之嫌。

對此張經緯則是回應，因為受到全球禽流感的影響，為補足我國200萬到300萬顆的雞蛋缺口，政府才啟動專案進口並逐批進行檢驗，最後才調度給國內業者，但在業者自行進口後，進口量失控且效期不同，加上冷鏈保存不當，才導致大量過期。同時張經緯也補充，此次銷毀雞蛋是農業部思慮不夠嚴謹、資訊掌握不足，強調未來將由業者自行進口，同時加強溯源管理。