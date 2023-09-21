好習慣自帶財神，同樣地，壞習慣也會召喚窮神。塔羅牌老師艾菲爾指出，生活中有8個常見壞習慣，正悄悄損害我們的財務狀況和生活品質。唯有了解這些習慣，並且努力擺脫它們，才有機會創造富足的生活。

１、隨意花錢：沒有明確的預算或計畫，經常根據衝動和慾望做出購買決策，這可能導致超支和財務緊張。

２、信用卡濫用：每月無力全額還清支出，造成高額的信用卡債務和高利息支付。

３、缺乏儲蓄：沒有應對緊急情況的備用金，在緊急情況下可能陷入財務困境。

４、不投資自己：忽視個人成長和職業發展，未來的財務機會可能被錯過。

５、過度消費：購買奢侈品或不必要的物品，支出超出了自己的荷包額度。

６、社交生活不計成本：參加昂貴的社交活動，如高檔餐廳或度假，而不考慮財務影響。

７、拖延還債：不積極還清債務，只支付最低還款額，以致債務積累更多利息支出。

８、沒有財務規畫：缺乏財務目標和規畫，可能導致財務狀況不穩定和不可控制。