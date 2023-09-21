一雙靈動的大眼，是羚安給人的第一印象。看似親切可愛且無辜的外表下，藏不住的是她持續成長的人氣，在社群平台上已累積近十五萬的粉絲。除了時常在平台上分享美妝心得與藝術創作外，羚安也因衣架子般的窈窕身形，總能為粉絲帶來眾多風格的穿搭，逐步為自己打造鮮明的藝術家風格。而現在，女神羚安將突破自我，推出首本電子寫真──《羚家女孩》，就在開賣不到一天，勇奪博客來冠軍！。

羚安在九月時於社群平台發布四張相片，希望可以跟喜愛她的粉絲們一起挑選本次寫真的封面圖。本次供大家挑選的相片包含白色蕾絲與紫色碎花的比基尼套裝，還有露出纖細蠻腰的白色罩衫，最後是以紗質窗簾遮掩近全裸身軀的呈現。光從粉絲在留言中的熱情喊話，就能感受到大家對於羚安本次的寫真集，相當的期待。

羚安寫真中大方曬出蜜桃臀。（圖／尖端出版）

此本《羚家女孩》羚安數位寫真書是來到台灣東北部的宜蘭進行取景，邀請到白日夢影像工作室的主理人陳賢瀛攝影師來親自掌鏡，將羚安時而俏皮、時而恬靜的空靈氣息完整收藏。

台啤英熊啦啦隊的羚安推出寫真。（圖／尖端出版）

訪問中，羚安說到在拍攝本次作品時，心情上沒有太大的變化，就連在拍攝大尺度的內容時，也沒有感到害羞或焦慮，讓她都忍不住思考自己的內心是不是偷偷藏著一個男生靈魂？最後，羚安還透露出本次作品的尺度實在太大，尤其最印象深刻的是全裸泡澡的鏡頭。因為拍攝角度需要不斷調整，因此全程幾乎都要跪著或直接用半蹲的姿勢來完成拍攝，拍到最後讓膝蓋非常疼痛，大腿還忍不住顫抖。我們也能由此看到羚安為了自己帶給粉絲的第一個作品，是多麼認真的對待，十分敬業。