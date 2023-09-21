在萬物齊漲的時代，想吃個飽飯隨便都要花超過100元，尤其想在北部以「銅板美食」果腹更是難上加難，有民眾就分享一個只要60元的大雞腿便當，只見肉塞到快要滿出來，最後曝光是台南知名的便當店，讓網友羨慕喊「台北這樣要130！」

鄉民「yasionl」今（21）日在PTT八卦板發文，透露騎車經過某便當店時，發現招牌寫著價錢一律60元，讓他馬上購買一個大雞腿便當，甚至還多加了20元的火肉，「這樣整個便當只要80元，現在還有60元的大雞腿便當也太佛了吧」。

其他網友看完後全都羨慕說「可以問一下這是哪裡嗎QQ，好想買來當晚餐」、「配菜全放三色豆都划算啊，這在哪」、「台北這樣要130」、「單是雞腿就要80了」、「遮屁啊，我要坐高鐵去買了」。

此外，還有不少老饕看原PO貼出的照片，馬上就知道這間超佛便當店在台南，大讚「這家我從50元的時候就開始吃了」、「這家主菜都超好吃」、「要騎機車過去才行，附近超級難停車」、「老店菜飯有一定水準，很推」。