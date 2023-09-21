立法院第10屆第8會期明開議，國民黨今於國家政策研究基金會舉辦立法實務研討會，公布新會期優先推動的35項法案，至於民進黨新會期優先議案部分，除明年度中央政府總預算案外，還包含囤房稅2.0、最低工資法跟道路交通安全基本法。民進黨團總召柯建銘表示，本屆最後一個會期，能修的會盡量修、有共識就盡快處理。

柯建銘指出，明年度中央政府總預算案先處理，重點法案是囤房稅2.0、最低工資法跟道路交通安全基本法，這些法修訂應該不會有太大攻擊性；針對召委選舉部分，柯建銘說，下禮拜召委選舉靜觀其變。

對於國民黨團要求行政院長陳建仁為進口蛋爭議道歉，否則將杯葛議事，柯建銘表示，就見招拆招，專案報告是朝野協商講好的，希望備詢時能夠理性問政，有什麼狀況就再來溝通，理性在野黨就直球對決，操作過頭也不對。

民進黨也於今日黨團大會中，決議新會期8個召委選舉人選，內政委員會羅美玲、國防及外交委員會何志偉、經濟委員會蔡易餘、財政委員會沈發惠、教育及文化委員會范雲、社福及衛環委員會邱泰源、司法委員會湯蕙禎。