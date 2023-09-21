屏縣府去年底推出全長6分鐘的年度影片《阮屏東，咱屏東》，由前縣長潘孟安用台語以感性口吻敘述屏東囝仔為家鄉打拚的心情，榮獲美國高峰創意大獎金獎。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏縣府去年底推出全長6分鐘的年度影片《阮屏東，咱屏東》，由前縣長潘孟安用台語以感性口吻敘述屏東囝仔為家鄉打拚的心情，榮獲美國高峰創意大獎金獎。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏縣府去年底推出全長6分鐘的年度影片《阮屏東，咱屏東》，由前縣長潘孟安用台語以感性口吻敘述屏東囝仔為家鄉打拚的心情，影片一出不僅獲得廣大迴響，還榮獲美國高峰創意大獎金獎，縣長周春米指出，這支影片除帶給觀眾深刻的感動外，未來也將攜手縣府團隊繼續奮鬥，讓屏東邁向希望城市。

「這是繼坎城世界影展最佳廣告獎殊榮後，再次獲得佳績！」屏東近幾年的改變令人驚豔，不論城市治理、全人照顧到建築美學都引起話題並屢屢獲獎，但所有獎項對屏東來說都得來不易，尤其在《阮屏東，咱屏東》影片中，「想讓屏東人過更好的生活」，不僅是前縣長潘孟安推動縣政的初衷，更是與縣府團隊們奮鬥8年來，讓屏東成為一個能安居樂業的好所在，未來也將持續打拚，為屏東帶來更多不同樣貌。

縣府傳播暨國際事務處表示，屏東因為地理緯度關係，溫度向來比其他縣市高，人也比較熱情，許多地方都保留著純樸的人情味，影片裡透過台語的「咱」字句，不僅向在地鄉親分享所觀察到屏東人對生活的努力，以及對屏東未來所寄予的期望等，最後再以「阮」向外地人自信地介紹屏東近年來的巨大轉變，片中前縣長潘孟安低沈感性的口白，一下子就擊中屏東人的心。

傳播處指出，屏東品牌不只被國人看見，屏東多項建設、設計及影片也屢屢在國際上獲獎，包括縣民公園、屏菸1936文化基地、屏東總圖、屏東智慧農業學校「南華微光」、屏東落山風藝術季、屏東燈節，以及形象影片《Where？》、《屏東，總是多一度》、「超級縣政」廣告海報作品等，在德國紅點設計、德國 ICONIC 創新建築設計獎、美國IDA國際設計大獎、美國繆斯設計獎、美國高峰創意大獎、義大利國際設計獎、日本國際觀光影像節等知名國際獎項都榜上有名，讓世界看見屏東。