印度與加拿大最近再因「哈利斯坦分離運動」發生外交衝撞，印度評論人士以及媒體口徑一致對外，為新德里添加了堅持立場的信心，若加拿大不停止包容「反印度分子」，兩國關係恐難和緩。

印度長期指控加拿大政府在加國境內包庇「哈利斯坦分離運動」分子，容許他們進行「反印度」活動，包括今年3月示威者闖入印度駐溫哥華領事館，以及6月遊行出現傳播挑起歷史仇恨的花車。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）本月稍早前來新德里出席20國集團（G20）峰會，期間據傳遭印度冷落，印度總理莫迪（Narendra Modi）在峰會活動尾聲與杜魯道簡短對話，僅表達對加國境內「反印度活動」的「深切關切」。

許多媒體將此解讀為杜魯道遭莫迪「訓斥」。

杜魯道返國後，加拿大便宣布推遲一個高階貿易團訪問印度的行程，隨後媒體也傳出兩國停止自由貿易協定的協商。

18日，杜魯道進一步指控印度主使6月在加國境內殺害支持哈利斯坦分離運動的加籍錫克教領袖尼賈爾（Hardeep Singh Nijjar）。印度否認指控，兩國相互驅逐外交官，使得衝撞從貿易提升至外交層次。

兩國的歧見的關鍵點在於，加拿大認為民眾應有言論及集會自由，而印度則視哈利斯坦分離分子為恐怖分子。

哈利斯坦分離分子據信曾策畫多起爆破飛機的恐怖行動，包括1985年的兩起國際班機炸彈事件，以及隨後幾年發生在印度境內的印度教徒屠殺事件。因此，印度輿論幾乎是一面倒支持印度政府，譴責杜魯道包庇「恐怖分子」。

印度智庫「觀察研究基金會」（Observer Research Foundation）副主席奇克瑪尼（Gautam Chikermane）與研究員薩林（Sushant Sareen）最近聯合撰文，稱加拿大支持恐怖主義，有朝一日必受其害。

文章聲稱，杜魯道包庇哈利斯坦分離分子，是基於政權與選舉考量，因為杜魯道領導的加拿大自由黨有許多錫克教黨員。此外，自由黨也需要親「哈利斯坦獨立運動」的新民主黨（NDP）的支持。

印度智庫政策研究中心（CPR）戰略研究教授謝蘭尼（Brahma Chellaney）也在社群平台X上說，印度與加拿大向來友好，兩國交惡，起因在於杜魯道與激進錫克教徒之間的政治聯盟。

謝蘭尼說，尼賈爾身亡迄今已3個多月，加拿大政府並未起訴任何嫌犯，杜魯道缺乏證據的指控，恐把印加關係帶到新低。

印度新德里電視台（NDTV）今天引述渥太華卡爾頓大學（Carleton University in Ottawa）教授卡文（Stephanie Carvin）說，印度已成為西方陣營抗衡中國的秤錘，與印度交惡恐使加拿大難以融入西方陣營。

「哈利斯坦分離運動」尋求在印度西北部的旁遮普（Punjab）地區，建立名為「哈利斯坦」（Khalistan）的獨立國家，據稱受到印度仇敵巴基斯坦的暗中支持。

就地理位置來看，旁遮普地區西接巴基斯坦、北近中國，對印度國家安全極為重，印度不會容許「哈利斯坦分離運動」壯大。觀察人士認為，若加拿大不停止包容「反印度分子」，兩國關係恐難和緩。