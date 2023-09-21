今（21）日是九二一大地震24周年，當年在深夜裡重創全台，建築物倒塌嚴重。當時位於新北淡水區的幸福社區，建築一夜之間轟然倒塌，經過原地原址原申請重建，於2003年時辦理建物第一次測量、登記，但因部分面積沒有完成登記，後又歷經都市計畫通過土地變更等因素，近來社區提出補辦登記，經新北市府團隊釐清當時情形，將協助補辦建物面積登記。

地政局長汪禮國表示，九二一地震讓許多民眾的生命永遠停格實屬遺憾，幸福社區展現強韌生命力，於災後4年迅速重建，成為全國第一個完成自地自建的社區，由於幸福社區為新北市特殊個案，補辦登記過程涉及都市計畫分區、建築許可的建築線範圍等，地政局秉持「您的小事 我們的大事」的理念，與市府相關局處合作，共同解決民眾困難。

幸福社區代表陳麗玲指出，災後重建更鞏固了社區患難與共的情感，但因種種原因造成需補辦建物登記，讓居民懸心多年，因此特別感謝新北市長侯友宜及市府團隊協助圓滿此事。 關心此案的新北市建築師公會副理事長汪俊男，特地於九二一24周年前夕，偕同社區管委會及居民代表至新北市政府地政局表達謝意。