行政院會通過《最低工資法》草案，以及俗稱「 囤房稅 2.0」的《房屋稅條例》修正草案，蔡英文總統今晚表示，給予勞工更多權益的保障，減輕青年的生活負擔，是我們努力的目標。針對草案內容，行政部門將會積極跟立法院各黨團溝通協調，也期待朝野立委共同支持，加速完成審議程序。

蔡英文透過臉書指出，台灣的基本工資，在她的兩個總統任期連續8年調漲，從2016年的2萬08元，到了明年，將調整為2萬7470元，時薪也由原本的120元調整為183元。

除此之外，她說，為了穩定及明確地調整最低工資，政府希望透過立法，將最低工資的審議規範，從法規命令提升到法律層級，並且將所需參考的社會、經濟指標納入法條中，來建構完善的機制，進一步保障勞工朋友的權益。

今天行政院會通過的《最低工資法》草案，蔡英文表示，有下列幾個重要特色：

一、組成「最低工資審議會」定期開會：由勞、資、政、學四方委員代表組成，藉由社會對話機制，擬定具有共識的最低工資調整方案。

二、審議所需參採指標明確入法：法條將各界最具共識的「消費者物價指數年增率」列為應參採指標，並明定得參採的10項指標，讓審議機制能夠兼具穩定及彈性，也可因應整體經濟社會情勢通盤考量。

三、建立跨領域研究小組先行評估機制：邀集學者專家及部會代表，組成跨領域研究小組，每年4月提出最低工資實施影響報告，並於審議會議30日前，完成研究報告及調整建議，作為審議參考。

四、完備最低工資的議決及核定程序：法條中有明確規範，行政院不予核定時，由勞動部再行召開會議重審，消除對於最低工資調整的不確定感。

她提到，過去7年多來，政府持續推動各項政策，提供勞工更多的支持，對於年輕朋友，我們也提供職訓資源來協助創業。為了回應青年世代的居住需求，行政院會今天也通過了俗稱「 囤房稅 2.0」的《房屋稅條例》部分條文修正草案，將送交立法院審議。

蔡英文強調，給予勞工朋友更多權益的保障，減輕青年的生活負擔，是我們努力的目標。針對草案內容，行政部門會積極跟立法院各黨團溝通協調，也期待朝野立委共同支持，加速完成審議程序。