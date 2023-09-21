面對高齡海嘯來襲，獨居長者深居簡出，外界關懷資源很難進場。新北市為強化獨居長者的關懷訪視，運用早年農村記憶，特別用有「台灣LV包」之稱的茄芷袋，內裝各式民生用品，包含調理包、八寶粥、燕麥飲、保久乳、輕食粥、燕麥片等食品，組成「關懷獨居長者安心包」，化被動為主動進場關懷，透過長照單位或里鄰長關懷訪視時，拉近與獨居長者的距離。

新北市副市長劉和然表示，新北市年滿65歲的長者到8月底已突破71萬大關，占全市人口17.63％，每個月還以3千至4千人的速度成長；而全市列冊的獨居長者有5673人，因此市府在今年3月間整合社區六大資源，包含待用餐店家、社區藥局、多元福利據點、公寓大廈、鄰里系統與社福志工等多元支持系統，來加強服務社區的弱勢家庭，但發現仍需加強，因此再推出「關懷獨居長輩安心包」。

劉和然說明，重點是要讓獨居長者了解，市府有幫忙安裝中保緊急救援系統、住宅警報器等，並鼓勵長者多出來走動，參加銀髮俱樂部、社區照顧關懷據點等健康促進的課程和活動。同時設計緊急關懷聯絡人貼紙及E化QRcode，讓長者有需求時可以快速聯絡，訪視人員亦能智慧化紀錄長者狀況。

板橋區江翠里長蔡明輝表示，從3年前就開始運用惜食廚房，為里內18位獨居長者或身障弱勢送餐，曾經有發生里內某房東通報，房客已有2天沒出現，訪視後發現房內長者已有肝昏迷，緊急送醫治療，後來為他申請裝設緊急救援系統，若後續有任何狀況，方便隨時呼救。台灣心藝社區照護協會理事長陳貴芝分享，長者對陌生環境感到害怕，比較不願意走出來，因此透過長照專車載送，讓長者願意走出來參與活動。

社會局長李美珍表示，市府跨局處整合資源服務獨居長者，透過各局處投入相對應的服務即時關懷，以及29區公所社福平台共同關懷，讓獨居長者不再孤單，畢竟多一分力量，就多一分安心。