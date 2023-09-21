巴西進口雞蛋食安疑慮持續延燒，國民黨台北市議員游淑慧21日揭露，根據台北市政府向中央畜產會索取的巴西進口雞蛋流向，同屬於台農公司董事長涂萬財的信興蛋品，兩間公司購買了多達470萬顆的巴西蛋無法交代去處外，日前才透過聲明雞蛋來源百分百為國產蛋的勤億蛋品，也購買了超過1.6萬箱、高達600萬顆的巴西蛋，是購買巴西蛋第一多的業者。游淑慧也直言「隨著畜產會的陸續解密，台灣這波蛋風暴食安問題才準備開始。」

游淑慧表示，根據台北市政府衛生局向中央畜產會索取的資料，雖然未公布詳細的流向，但就現有公布「哪些廠商購買」的資料讓她相當震驚。其中台農公司5月進口了4312箱巴西蛋，並且同屬台農董事長涂萬財所有的信興蛋品，8月進了7299箱、9月1468箱蛋，2間公司合計購買了超過470萬顆的巴西蛋，但涂萬財卻無法清楚交代雞蛋去處，甚至連單據都拿不出來。

游淑慧更揭露，台灣市售蛋品的龍頭廠商「勤億蛋品」，日前才在公司的官方網站上面發表聲明，表示所販售的蛋品全為國產雞蛋，請消費者安心使用，「結果勤億從6月到9月，居然陸續也買了16685箱，高達600萬顆的巴西蛋，比台農還多，更是所有廠商中最多的。」

游淑慧直言，很難相信這樣的公司，甚至發表這樣的聲明以後，還會是有問題的廠商，「一直上網反複查詢有沒有同名、第二家勤億蛋品。」游淑慧說，隨著畜產會的陸續解密，台灣這波蛋風暴食安問題才準備開始，農業部和中央畜產會都在台北市的轄區！台北市衞生局應該依據食安法，盡快約詢農業部和中央畜產會說明。

對此北市衛生局表示，畜產會於19日提交巴西蛋品流向資訊，初步查看資料已可確認下游業者逐月收貨進口蛋品資料，惟提交之業者名稱不完整，也未能確認實際營業地址，已再次發函命畜產會於22日前補充說明，並併同其餘進口國別資料一併提交，若屆時未提交，將依《食品安全衛生法》開罰3萬至300萬元。