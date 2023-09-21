經過大量的宣傳攻勢，這次在大陸媒體與網路上重新引起關注的華為智慧手機Mate60，終於在第36周（9.4-9.10）以17%的銷售市佔率奪得中國國產智慧手機市場第2名，與排名第1的榮耀手機僅有0.2%的差距。供應鏈人士估計，到第37周（9.11-9.17）有可能奪下銷售率市佔第1名。

據《快科技》報導，華為智慧手機最近因Mate60在媒體與網路助推下賣得愈來愈好，據供應鏈權威市調機構資料顯示，W36（9.4-9.10），華為以17%的銷量市占率奪得中國智慧手機市場第2寶座。

報導說，雖然排名第2，但這是華為在遭遇「眾所周知重大壓力下」完成的銷量份額，並且比排名第1的榮耀（17.2%）僅落後0.2%。

供應鏈人士預計，到W37（9.11-9.17），華為有望達成銷量市占率第1。這對處於重壓之下的華為而言，尤為難能可貴。

今年8月29日至9月8日，華為未發先售3款機型，包括：Mate 60 Pro/Pro+和Mate X5（折疊屏）。報導說，「目前一機難求，火遍全網。」

報導指出，華為銷售的現狀是Mate 60全線缺貨，而供應鏈表示，Mate60 Pro已加單至1500-1700萬台。來自經銷商的消息顯示，自9月10日起，華為實體門市開始全面銷售Mate 60 Pro。

之前有分析師表示，看好華為在大陸高端手機市場的回歸，先前Mate50系列銷量在500萬左右，預計Mate 60系列能超過600萬部。

目前還領先華為排名第1的榮耀手機也是中國智慧型手機製造商，該品牌最初是2011年9月華為旗下產品線系列推出的子品牌，2013年12月16日開始獨立運作。2020年底榮耀與華為剝離，出售給由多家公司機構組建的深圳智信新資訊科技有限公司，先前多次傳言榮耀手機在籌備獨立上市，但遭到公司否認。