嘉義市衛生局20日曾到勤億蛋品加工廠查核，以巴西蛋做的調味液蛋凍存在冷凍倉庫內，並未售出。（嘉義市衛生局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市衛生局20日曾到勤億蛋品加工廠查核，現場無發現過期產品，另已抽驗冷凍蛋黃液、冷凍蛋白液及冷凍全蛋液。（嘉義市衛生局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

台北市議員游淑慧今揭露畜產會資料，國內知名勤億蛋品6月到9月，陸續買了1萬6685箱，高達600萬顆巴西蛋，但勤億蛋品9月15日曾發表聲明，指勤億公司品牌蛋100％是國產蛋，嘉義市衛生局證實，根據20日查核結果，勤億在3至5月曾從多國進口殼蛋做成洗選蛋販售，至於向農業部買進的巴西蛋，都做成液蛋，除已交由農業部的量，其餘調味液蛋全數存放於冷凍倉庫內並未流出市面。

嘉市衛生局長廖育瑋表示，19日農業部和食藥署就先到勤億蛋品位於嘉義市的液蛋工廠查核，但當天並未同地方衛生局，所以嘉市衛生局20日再度到勤億蛋品稽查，查出勤億向農業部買進巴西蛋後，經加工做成調味和原味冷凍液蛋。

廖育瑋說，原味液蛋依農業部要求的量，勤億已全數交回農業部，剩下的調味液蛋則凍存在冷凍倉庫內，並未售出，且根據業者出示標籤照，皆載明巴西蛋，沒有改標問題，至於交給農業部的液蛋流向，業者並不清楚。

廖育瑋說，當天也查出，勤億在蛋荒時，今年3月至5月曾從菲律賓、土耳其等國進口殼蛋做成洗選蛋，目前已全數賣出。